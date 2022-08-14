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Политика14 августа 2022 7:26

Женщина и ребенок получили ранения при взрыве мины "Лепесток" в Донецке

Власти ДНР сообщают, что ВСУ ежедневно сбрасывают запрещенные мины на мирные города республики
Александр КИСЛОВ
Использование мин "Лепесток" запрещено международными конвенциями и является нарушением гуманитарного права

Использование мин "Лепесток" запрещено международными конвенциями и является нарушением гуманитарного права

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Донецке двое мирных жителей ранены при взрыве сброшенной ВСУ запрещенной мины "Лепесток". По данным местных властей, в результате инцидента пострадали женщина и ребенок.

"В Кировском районе Донецка от подрыва на мине ПФМ-1 "Лепесток" ранения получили ребенок и женщина", - поясняют в штабе территориальной обороны ДНР.

Там также уточняют, что в настоящее время украинские военные продолжают ежедневно сбрасывать опасные противопехотные мины на мирные населенные пункты республики.

Ранее подорвавшие на минах "Лепесток" жители Донбасса неоднократно получали различные тяжелые травмы и увечья. Также сообщалось и о случаях подрывов автомобилей и маршрутных такси на сброшенных ВСУ минах.

В руководстве ДНР отмечают, что, сбрасывая на мирные города мины "Лепесток", Украина нарушает сразу три важных международных документа - конвенцию об уничтожении запасов противопехотных мин (верифицирована Генассамблеей ООН), Второй протокол Женевской конвенции и конвенцию о кассетных боеприпасах.