Менее трети стран-участниц ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине Фото: REUTERS

Менее трети стран-участниц Организации Объединенных Наций (ООН) присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, которое было озвучено 24 августа в штаб-квартире организации.

В результате под заявлением подписались 54 государства, а всего членами ООН являются 193 страны. Среди них такие страны как Соединённые Штаты, Великобритания, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония и другие.

- Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международнопризнанных границ, - зачитал заявление постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

На этом же заседании постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя показал в ООН украинские мини-мины "Лепесток", которые ВСУ применяют против мирных жителей, в том числе на территории республик Донбасса. Он объяснил, что мини-мины трудно обнаружить на местности. Опасность "Лепестков" заключается в том, что часто их находят дети и поднимают, приняв за игрушки.