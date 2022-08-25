Посольство России уличило США в страхе огласки фактов о действиях "Азова"* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в США сообщило, что американская сторона опасаются предания огласке фактов, которые свидетельствуют о бесчеловечных действиях украинского нацполка "Азов"* перед судебным процессом над военными преступниками.

- Предстоящий судебный процесс (трибунала над украинскими военными преступниками) призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из "Азова"*. В Штатах явно опасаются предания огласке фактов о бесчеловечных деяниях, - отметили в дипмиссии.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что подготовка к первому этапу трибунала над украинскими военнопленными в Мариуполе находится на завершающей стадии. Он уточнил, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений "Азова"*, 23 человека уже арестованы.

Ранее Верховный суд России признал националистический батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее на территории РФ.

*Запрещенная в России террористическая организация