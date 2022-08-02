Верховный суд России признал нацбатальон «Азов»* террористической организацией Фото: REUTERS

Верховный суд России признал националистический батальон «Азов»* террористической организацией т запретил ее на территории РФ.

«Признать батальон «Азов»* террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России», – огласил решение судья.

Как писал сайт KP.RU, в середине мая этого года Министерство юстиции России попросило Верховный суд РФ рассмотреть дело о признании националистического батальона «Азов»* террористической организацией и запрете его деятельности в стране.

Между тем председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков со ссылкой на показания одного из пленных боевиков сообщил, что в нацбатальоне «Азов»* практиковалось людоедство.

Напомним, в России в отношении боевиков «Азова»* в России возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме. Сейчас его члены могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации.

*Запрещенная в России террористическая организация