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Туризм25 августа 2022 6:52

В России начались продажи туров с кешбэком на осень и зиму

Вернуть часть средств можно за путевки с 1 октября по 25 декабря
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Продажи туров с кешбэком в России стартовали 25 августа 2022 года

Продажи туров с кешбэком в России стартовали 25 августа 2022 года

Фото: Shutterstock

Новый осенний этап акции туристического кешбэка стартовал 25 августа 2022 года. Поехать в путешествие на условиях акции можно будет с 1 октября по 25 декабря 2022 года. Таким образом, за отдых в сентябре, то есть в бархатный сезон, компенсацию от государства отпускники не получат. Как и за поездки в новогодние каникулы.

Продажа путевок в рамках осеннего кешбэка продлится до 10 сентября 2022 года включительно. Еще одно нововведение этого этапа – в программе участвуют туры от 3-х ночей.

Минимальная стоимость поездки для получения кешбэка не установлена. Считаются и самые дешевые автобусные туры, и самые скромные гостиницы. Оплатить отдых надо онлайн картой "Мир". На нее в течение 5 дней вернется часть денег — 20%, но не более максимально установленной суммы (20 тысяч рублей).

Как ранее писал сайт KP.RU, предельная сумма туристического кешбэка при бронировании отелей и санаториев на Дальнем Востоке увеличилась с 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.