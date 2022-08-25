Американский сенатор считает Владимира Зеленского предателем Фото: REUTERS

Президент Владимир Зеленский "предал народ Украины", е его планы вернуть Крым являются глупыми и абсурдными. Соответствующее мнение выразил бывший американский сенатор Ричард Блэк в интервью РИА Новости.

"Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной", - подчеркнул Блэк.

По его словам, Зеленский является "худшим лидером в мире", который вверг собственную страну в кровопролитие.

"Его выбрали ради мира, а он предал народ Украины, принеся им войну и кровопролитие", - заключил политик из Соединенных Штатов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами".

"Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не потребуется консультироваться с другими странами", - подчеркнул президент Незалежной.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за то, чтобы он стал частью РФ. 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали "да" вхождению в РФ. 17 марта была провозглашена независимая республика Крым. На следующий день Крым подписал договор о вхождении во состав Российской Федерации.