"Газпром" сообщил, что ни одна из турбин КС "Портовая" не находится на ремонте в Канаде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ни одна из турбин компрессорной станции «Портовая» на данный момент не находится на ремонте в Канаде. Такое заявление в четверг, 25 августа, сделали в «Газпроме».

«В настоящее время ни одна из турбин КС "Портовая" не находится на ремонте в Канаде», - говорится в заявлении холдинга.

Напомним, накануне министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сказал, что канадское правительство по-прежнему готово передать Германии пять оставшихся турбин для газопровода «Северный поток», которые находятся на ремонте в Монреале.

Как писал сайт KP.RU, ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что целью визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Канаду могло стать обсуждение о предоставлении Оттавой и Лондоном гарантий для «Газпрома» по вопросу турбин для газопровода «Северный поток».