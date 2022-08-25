ВС России ударом "Искандера" уничтожили эшелон с 200 украинскими резервистами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что российские военные ударом оперативно - тактического комплекса «Искандер» уничтожили эшелон с 200 украинскими резервистами, а также десять единиц военной техники на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области

«В результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и десять единиц военной техники», - говорится в заявлении российского военного ведомства.

В министерстве также заявили, что при помощи комплекса «Искандер» был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук» под Киевом.

Как писал сайт KP.RU, в ведомстве также заявили, что на военном аэродроме «Миргород» российскими силами были поражены пять боевых самолетов Воздушных сил Украины.