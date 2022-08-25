Глава МАГАТЭ заявил о скором достижении договоренностей по отправке миссии на Запорожскую АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о скором достижении договоренности по доступу миссии агентства к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отметив, что Россия и Украина согласны с необходимостью того, чтобы туда в скором времени отправилась миссия МАГАТЭ.

«Мы уже очень, очень близки к этому (достижению соглашения по доступу к ЗАЭС)... Попасть туда крайне сложно, необходимо обеспечить безопасность этой миссии. И мы должны определить все условия этой миссии», - заявил в интервью телеканалу France 24 гендиректор МАГАТЭ, который на данный момент находится с рабочей поездкой в Париже.

Гросси отметил, что отправка миссии агентства на Запорожскую АЭС должна состояться в скором времени. «Киев с этим согласен, Москва согласна, и мы рассчитываем попасть туда очень, очень скоро. В течение ближайших дней», - добавил он.

Утором в четверг, 25 августа, Гросси принял президент Франции Эммануэль Макрон, с которым они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Напомним, ранее французский лидер также обсудили эту тему в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.