Патрушев призвал обеспечить Карелию устойчивым российским телевещанием для пресечения деструктивного влияния Запада

Патрушев заявил о необходимости обеспечения жителей приграничных регионов российским телевещанием для противодействия деструктивному влиянию Запада. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия должна повысить уровень жизни населения территорий, граничащих со вступившими в НАТО Финляндией и Швецией. Об этом заявил в четверг 25 августа секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам экономической безопасности Карелии в Петрозаводстке.

«Важно консолидировать усилия всех органов публичной власти на обеспечении национальной безопасности в приграничье, принять меры по повышению уровня жизни населения на этих территориях». – цитирует Патрушева ТАСС.

Также глава Совета безопасности отметил важность обеспечения доступности для населения этих регионов российского телевещания и устойчивой мобильной связи. Это необходимо для пресечения деструктивного информационного влияния Запада, уточнил Патрушев.

Напомним, 5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении стран в НАТО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о негативных последствиях возможного членства Швеции и Финляндии в НАТО. По словам дипломата, такое решение вряд ли будет способствовать укреплению международного престижа этих стран.