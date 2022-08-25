Миронов допустил перерастание спецоперации на Украине в контртеррористическую операцию

Специальная военная операция на Украине может перерасти в контртеррористическую, заявил Миронов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специальная военная операция, которую Россия проводит на Украине, может перерасти в контртеррористическую операцию. Такое развитие событий допустил лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

«Я уверен, что в обозримом будущем специальная военная операция, очень может быть, перерастет в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями», - сказал Миронов в четверг 25 августа после внепланового заседания Государственной думы, отвечая на вопросы журналистов.

По мнению Миронова, денацификация Украины невозможна без ликвидации «террористического режима Зеленского».

«Я не устану говорить, что одна из целей, которую поставил президент - денацификация Украины - без ликвидации преступного террористического режима Зеленского будет не выполнена», - цитирует Миронова РИА Новости.

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