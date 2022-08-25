Военная спецоперация на Украине 25 августа 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2022 года.

Российские вертолетчики навестили бабушку, которая их провожала и встречала с боевых вылетов. Они собрали для пожилой женщины продовольственный паёк, после возвращения с задачи хотели ей передать, но ее не оказалось дома. Тогда приняли решение оставить посылку с письмом во дворе дома. Об этом спецкору "КП" Дмитрию Стешину рассказали российские военные.

Россия надеется на разрешение украинского конфликта путем переговоров, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он также назвал условие, при котором Россия сочтет возможным урегулирование украинского кризиса в переговорном процессе. Кроме того, Небензя показал журналистам в ООН используемые Киевом против мирных жителей мины "Лепесток".

Премьер-министр Британии Борис Джонсон приехал в Киев в День независимости Украины. Туда политик отправился, чтобы "подчеркнуть непоколебимую и долгосрочную поддержку Великобритании в связи с 31-й годовщиной независимости Украины от Советского Союза".

Ракетная атака ВС Украины из РСЗО HIMARS на Каховскую ГЭС в Херсонской области отражена, всего было выпущено свыше 10 ракет. Как уточнил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, большинство сбито, но есть попадания в районе гидроэлектростанции.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

22:58 Визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в конце августа - начале сентября, заявил Полянский

22:11 Пушилин и Кириенко передали 86 беспилотников донецкому центру им. Владимира Жоги

21:52 Daily Mail: у британцев не хватает средств на размещение беженцев с Украины

20:35 Байден заявил в телефонной беседе с Зеленским о продолжении поддержки Украины со стороны США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

20:15 Flightradar зафиксировал полёт самолёта-разведчика НАТО в районе Чёрного моря

19:51 Миронов допустил перерастание спецоперации на Украине в контртеррористическую операцию

18:40 Союзные силы продолжают продвижение в районах Угледара, Марьинки и Авдеевки, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире телеканала "Россия-1".

18:13 Замгоссекретаря США Дженкинс утверждает, что Вашингтон не в состоянии сейчас уточнить, кто именно обстреливает Запорожскую АЭС.

17:11 При ударе ВСУ по ЛЭП в районе ЗАЭС два энергоблока были отключены, сразу после ликвидации пожара один блок запустили в работу, сообщили власти.

17:00 Слуцкий: если Киев заявит о готовности к переговорам на любом уровне - будем обсуждать и реагировать.

16:25 В офисе Зеленского заявили, что Украина намерена стать не просто членом ЕС, а "осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе".

16:24 Энергоснабжение Херсона восстановлено, сообщили РИА Новости власти региона.

15:50 Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС

15:08 Правительство Бельгии выделило дополнительно восемь миллионов евро для закупки помощи для украинских войск, в том числе приборов ночного видения, зимней одежды

14:15 Отключение электроснабжения в Запорожской области связано с коротким замыканием из-за пожаров после обстрелов ВСУ — власти Энергодара

14:13 Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области, было произведено переподключение — власти

13:27 Херсон и некоторые населенные пункты области обесточены, причины выясняются, заявили местные власти.

12:59 Минобороны России сообщило об ударе по украинскому аэродрому в Миргороде: поражены 5 боевых самолетов, уничтожены до 30 националистов. Также нанесен удар по военному аэродрому Днепр, уничтожены 3 украинских самолета.

11:22 Украинский посол в Мадриде заявил, что Киев не удовлетворен военной помощью от Испании, последняя партия была отправлена еще в мае

11:00 ВСУ предприняли попытку обстрела Антоновского моста возле Херсона из РСЗО HIMARS, ПВО отработала, но есть пара попаданий, сообщил замглавы ВГА.

10:28 Минобороны России предлагает назначать пенсии по потере кормильца семьям добровольцев, которые погибли в ходе специальной военной операции РФ на Украине.

10:11 Большинство в ООН не поддержало антироссийское заявление Киева: в мире начинают понимать масштабы кризиса из-за действий Запада по Украине - Захарова.

08:31 Поставки вооружений из Германии на Украину идут «по тонкой грани» в связи с нехваткой в оружия в запасах бундесвера, однако необходимо обеспечить передачу оружия в ближайшее время, заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью ZDF.

07:20 Заявления в интервью нашему агентству министра труда и социальной политики Луганской Народной Республики Светланы Малаховой:

- Сильнее всего в ЛНР пострадали во время боев Северодонецк, Лисичанск, Попасная;

- Около 3 тыс. человек помогают восстанавливать Северодонецк и Лисичанск;

- Минтруд ЛНР оказывает консультации соцорганам Херсонской и Запорожской областей. В ведомстве также разработана дорожная карту по переходу на законодательство РФ;

- Более 100 тыс. жителей освобожденных территорий Луганской Народной Республики, в том числе Северодонецка и Лисичанска, получат соцвыплаты в августе;

- Бывших сотрудников "Азота" в Северодонецке вновь примут на постоянную работу после возобновления производственной линии.

01:05 Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что в Вооруженных силах ФРГ существует "абсолютный дефицит собственных запасов" и поставки оружия Украине "находятся на тонкой грани"

01:01 Замглавы Пентагона Колин Кол допустил возможность поставок истребителей Украине

00:20 Пентагон: поставки оружия Украине в рамках нового транша начнутся через несколько месяцев

24 августа:

23:31 Власти ЛНР отпустили призванного в украинскую армию пленного израильтянина Козловского

21:21 Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине путем переговоров

21:02 Небензя показал журналистам в ООН, как незаметны мины «Лепесток»