Путин поручил пересмотреть тарифы в сфере ЖКХ

Путин поручил пересмотреть тарифы ЖКХ. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил подготовить и представить предложения по изменению тарифной политики в сфере ЖКХ. Такое поручение Путин дал по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации, которое прошло 21 июня. Список поручений опубликован на официальном сайте Кремля, он доступен здесь.

Сообщается, что президент поручил усовершенствовать тарифную политику с учетом поставленных задач по модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Представить предложения по совершенствованию тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства с учетом задач по модернизации коммунальной инфраструктуры», - сказано в документе.

Предложения должны быть представлены президенту до 1 октября 2022 года.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил следить, чтобы в ЖКХ и строительстве не разворовывали деньги. Также сообщалось, что в 2023 году будет запущена комплексная программа модернизации ЖКХ.

Также сообщалось, что Путин поручил направить доходы от продовольственных экспортных пошлин на повышение уровня жизни в селе.