В Сети появился трейлер шутера Atomic Heart под песню Аллы Пугачевой "Звёздное небо" Фото: Евгения ГУСЕВА

Российская студия Mundfish опубликовала новый геймплейный трейлер шутера Atomic Heart, сопровождающийся песней «Звездное лето» Аллы Пугачевой. Об этом пишет "Газета.ru".

На видео показан интерфейс шутера, противники, элементы боя, различное оружие и способности главного героя. При этом, как отмечает издание, дата релиза Atomic Heart пока остается неизвестной.

Atomic Heart — это игра в жанре приключенческого шутера от первого лица c элементами RPG, разрабатываемая российской студией Mundfish. Действие игры разворачивается в альтернативном СССР 50-х годов.

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