Член палаты представителей США Боберт сообщила, что американская армия испытывает проблемы с набором Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член палаты представителей от республиканской партии Лорен Боберт заявила, что США испытывают проблемы с набором в армию. Об этом пишет РИА Новости.

"Путин подписывает указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 137 тысяч человек. В то же время у нас проблемы с набором в армию", — написала она в своем Twitter.

ВС США не учат ведению боя, а пытаются прививать псевдолиберальные ценности и демократическую парадигму, отметила она.

Напомним, Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России до 2.039.758 человек. В том числе военнослужащих — 1.150.628. Подписанный президентом Указ вступает в силу с 1 января 2023 года. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец объяснил, зачем нужен указ об увеличении числа военнослужащих армии России.

Ранее руководство военно-воздушных сил США призналось в острой нехватке пилотов. На данный момент американской армии не достает около 1925 пилотов, что составляет 10% от необходимых 20 тысяч. Такое заявление сделала министр ВВС США Хизер Уилсон. По словам начальника штаба ВВС генерала Дэвида Голдфейна, власти принимали первоначальные меры по устранению этого дефицита, однако, все они были направлены скорее на сохранение численности специалистов, а не на привлечение новых кадров.