FA: папа римский Франциск заявил, что действия НАТО у границ России могли подтолкнуть Москву к началу СВО Фото: Александр КОЦ

Советник Экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент заявили, что папа римский Франциск поддерживает мнение об ответственности НАТО за начало российской спецоперации.

"На международном уровне убеждения <...> о НАТО и прокси-войне с Соединенными Штатами и коллективным Западом завоевали множество сторонников, от видных ученых до папы римского Франциска, который заявил, что конфликт на Украине, возможно, был каким-то образом спровоцирован", - написали они в статье для Foreign Affairs.

Авторы отметили, что западные политики и аналитики продолжают спорить о вине Североатлантического альянса в эскалации конфликта.

Как ранее писал обозреватель Эндрю Дэй, Соединенные Штаты спровоцировали конфликт на Украине, проигнорировав опасения президента России Владимира Путина по поводу расширения НАТО в восточном направлении. По его словам, эскалации ситуации можно было избежать, если бы Вашингтон отнесся серьезно к предложениям Москвы по гарантиям безопасности.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.