Военная спецоперация на Украине 26 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 августа 2022 года.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов возле населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай Донецкой народной республики и Камыш Заря Запорожской области. Также перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что российские военные ударом оперативно - тактического комплекса «Искандер» уничтожили эшелон с 200 украинскими резервистами, а также десять единиц военной техники на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию издания The Guardian, которое насчитало целых пять сценариев развития конфликта на Украине. По оценке зампреда российского Совбеза, существует всего "полтора" сценария.

На военном аэродроме «Миргород», расположенном в Полтавской области, российскими силами были поражены пять боевых самолетов Воздушных сил Украины.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ:

23:14 Четыре человека погибли при обстреле украинскими войсками поселка Куйбышево в Запорожской области, сообщила администрации региона. Среди погибших двое детей. Предположительно, обстрел был произведен ракетами HIMARS, одна из которых попала в многоэтажный жилой дом.

18:43 За прошедший час ВСУ выпустили по территории Запорожской АЭС еще шесть артиллерийских снарядов, за сутки зафиксировано десять ударов, сообщили в ВГА. Взрывы прогремели в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов ЗАЭС.

18:35 Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС "чрезвычайно тревожной"

17:20 Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным привлечением Кадырова к уголовной ответственности СБУ.

17:10 Украинские войска открыли огонь по Запорожской АЭС, 4 снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов, сообщили РИА Новости власти города. Радиационный фон на АЭС после нового удара Киева остается в норме.

16:21 Заместитель начальника ГАИ Бердянска скончался от ранений, полученных в результате взрыва, сообщила местная администрация

12:56 Главное из нового брифинга Минобороны РФ:

- ВСУ за прошедшие сутки дважды обстреляли ЗАЭС из крупнокалиберных артиллерийских орудий;

- ВС РФ уничтожили более 50 националистов ударами по позициям ВСУ в районе Северска и теробороны в районе Яковлевки;

- ВС РФ высокоточным оружием уничтожили гаубицу М777, из которой велся обстрел ЗАЭС;

- Артиллерийская позиция ВСУ, с которой велся обстрел ЗАЭС, выявлена западнее марганца Днепропетровской области;

- Военнослужащие двух бригад ВСУ в ДНР и Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий;

- Российские войска подавили по два взвода украинских "Градов" и орудий "Гиацинт-Б";

- В результате обстрелов ВСУ четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, еще один — в районе спецкорпуса ЗАЭС;

- ПВО РФ за сутки сбила шесть украинских БЛА, перехватила ракету "Точка-У" в районе Новой Каховки и шесть снарядов РСЗО "Ольха" и "Хаймарс".

12:50 Минобороны: ВС России за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск

12:18 Украинские войска перебили последнюю, четвертую линию электропередачи с Запорожской АЭС на Украину, возможности поставлять электроэнергию туда нет, заявили власти региона

11:28 Полного отключения Запорожской АЭС не было. Электроэнергия с ЗАЭС поставляется Украине в штатном режиме, заявил глава ВГА Энергодара.

10:10 Украинские чиновники могут не знать, где окажется переданное США оборудование, заявили в Пентагоне. По словам инспектора американского оборонного ведомства, в Киеве ведут учет поставленных вооружений на бумаге.

При этом, по словам чиновника, в НАТО, похоже, уверены, что при передаче оружия соблюдается достаточный уровень безопасности.

09:50 Шольц заявил, что ФРГ не станет поставлять на Украину вооружения, с помощью которых можно вести обстрелы по территории России.

09:46 ФСБ сообщила о задержании агента украинской разведки: это гражданин Украины, который проживал в Курске. Его подозревают в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России.

Дома у задержанного нашли спецсредства, переданные украинской разведкой, литературу по снайперской подготовке и партизанской войне. Возбуждено дело о шпионаже.

00:58 Сенатор Джабаров заявил, что скоро все точки обстрела Запорожской АЭС будут подавлены

25 августа:

22:58 Визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в конце августа - начале сентября, заявил Полянский

22:11 Пушилин и Кириенко передали 86 беспилотников донецкому центру им. Владимира Жоги

21:52 Daily Mail: у британцев не хватает средств на размещение беженцев с Украины