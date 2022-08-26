Зюганов заявил, что украинская армия обстреливает Запорожскую АЭС с подачи США

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) и химзавод «Стирол» в Горловке с подачи Вашингтона, который устроил миру «ядерный шантаж».

«Неонацистский режим (президента Украины Владимира) Зеленского продолжает обстрелы Запорожской АЭС и химического завода "Стирол" в Горловке. Делается это с подачи американцев», - написал лидер КПРФ в своем Telegram-канале, добавив, что «именно Вашингтон устроил всему миру невиданный в истории человечества ядерный шантаж».

Напомним, днем ранее, 25 августа, украинские войска несколько раз обстреливали район Запорожской АЭС. Как писал сайт kp.ru, из-за обстрелов в некоторых районах Запорожской и Херсонской областей произошли перебои с энергоснабжением. На территории химзавода «Стирола» из-за обстрела произошел пожар.