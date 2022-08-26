Стоимость электроэнергии в Британии с октября 2022 года увеличится на 80%, достигнув рекордной суммы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) заявило, что стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября 2022 года вырастет почти на 80%, достигнув рекордных значений в 3 549 фунтов (4,2 тысячи долларов). Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Как уточняется, размер среднего счета для домохозяйств в Великобритании вырастет более чем на 1578 фунтов (1,86 тысяч долларов) в год по сравнению с текущем уровнем. По словам специалистов, рост стоимости не прекратится, а к апрелю следующего года можно ожидать показателя в 6,5 тысяч фунтов (7,7 тысяч долларов) в год.

Тем временем Ofgem обвинила в произошедшем Москву. «Они медленно и сознательно прекращают поставки газа в Европу, нанося ущерб нашим домашним хозяйствам, предприятиям и экономике в целом. У Ofgem нет другого выбора, кроме как отразить это увеличение затрат в предельной цене», - сказано в заявлении регулятора.

Напомним, накануне эксперты заявили, что предстоящий зимой в Великобритании стоит ожидать рост цен на электроэнергию в три раза выше, чем годом ранее, отметив, что энергокризис в Соединенном Королевстве грозит превзойти экономический крах 2008 года.