Украинский "Энергоатом" заявил, что все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от сети Фото: REUTERS

Все энергоблоки Запорожской атомной электростанции (АЭС) отключены от энергосети, а электропитание обеспечивается только через линию из энергосистемы Украины. Такое заявление сделала компания «Энергоатом», которая является оператором украинских АЭС.

«По состоянию на 9.00 26 августа 2022 года все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Собственные потребности станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале «Энергоатома».

Согласно данным компании, линия выдачи мощности Запорожской атомной электростанции в украинскую энергосистему возобновлена, а на данный момент ведутся работы по подготовки к подключению еще двух энергоблоков ЗАЭС к сети.

Напомним, днем ранее, 25 августа, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего визита в Париж сообщил о скором достижении договоренностей по отправке миссии агентства на Запорожскую АЭС, заявив также необходимость определить все условия этой миссии.