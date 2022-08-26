Опубликован скандальный фрагмент спектакля с Чулпан Хаматовой в Риге с бандеровским приветствием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Опубликован фрагмент спектакля с участием актеров Анатолия Белого и Чулпан Хаматовой, который проходил в Риге. Этот спектакль наделал много шума из-за достаточно странного формата актерской игры, а также бандеровского приветствия, которое можно было услышать перед выступлением.

Как передает Telegram-канал «Абзац», некоторые зрители потребовали вернуть деньги, которые были заплачены за билеты, поскольку они остались недовольны тем, что актеры монотонно перед микрофонами читали текст во время спектакля.

Перед выходом актеров на сцену ведущий произнес бандеровское приветствие.

Напомним, Хаматова уже более полугода живет за границей, а также отреклась от звания народной артистки, назвав это «бредом», и пристроилась в театр в Риги. Как писал сайт KP.RU, журналист Михаил Шахназаров заявил, что, в новом театральном сезоне актрису ждет «полный крах».