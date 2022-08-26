Северная Македония объявляет кризисное положение в сфере энергетики

Правительство Северной Македонии приняло решение об объявлении с 1 сентября 2022 года состояния энергетического кризиса в стране.

Как передает национальное телевидение Македонии, страна столкнулась с перебоями в подаче тепловой энергии, а чрезвычайное положение продлится месяц - до 1 октября 2022 года.

«Решение по теплообеспечению связано с недостатком тепловой энергии, возможностями использования альтернативных видов топлива и ситуацией на рынке тепловой энергии», - говорится в заявлении правительства, где также уточняется, что данное решение было принято из-за недостатка электричества, а также состояния на электроэнергетическом рынке

Как писал сайт KP.RU, во многих европейских странах вводили чрезвычайную ситуацию из-за энергетических проблем. Напомним, накануне власти Молдавии ввели запрет на перевозку по ночам древесины, спрос на которую резко подскочил на фоне энергетического кризиса, вызванного ростом цен на газ.