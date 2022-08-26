В Бердянске произошел взрыв, ранен замначальника ГАИ

Заместитель начальника ГАИ пострадал при взрыве около оздоровительного центра в Бердянске. Фото: ТГ-канал администрации Бердянска.

Заместитель начальника ГАИ Бердянска получил осколочное ранение в результате взрыва в пятницу 26 августа. Об этом сообщили в администрации Бердянска.

В сообщении сказано, что взрыв произошел около оздоровительного центра «Криворожский горняк». В этом центре размещены беженцы из Мариуполя, уточнили в мэрии.

«Сегодня в очередной раз преступный киевский режим совершил покушение на жизнь мирных жителей освобожденных территорий», - сказано в сообщении на официальном Telegram-канале бердянской администрации.

По предварительным данным, кроме замначальника ГАИ Александра Колесникова, никто не пострадал. Колесников в больнице, детали происшествия уточняются.

«Граждан просят быть внимательными и обо всех подозрительных предметах и выявленных фактах оперативно сообщать сотрудникам полиции», - предупреждают местные власти.

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