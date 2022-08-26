Путин проведет большое совещание по вопросам миграции в сентябре 2022

Владимир Путин соберет правоохранителей и госслужащих на важное совещание Фото: REUTERS

Большое заседание Совета безопасности (СБ) РФ, посвященное вопросам миграции, состоится в сентябре 2022 года, его проведет президент страны Владимир Путин. Информацию об этом распространил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

"В сентябре этого года данные вопросы миграционной политики будут вынесены на заседание "большого" Совета безопасности, то есть собственно на заседание Совбеза, посвященное миграции", - цитирует Медведева ТАСС.

Ранее Медведев публично заявил о том, что все без исключения прибывающие в РФ мигранты должны в обязательном порядке знать русский язык и уважать русскую культуру. По мнению зампреда Совбеза, миграционная политика в РФ должна стать жестче, миграционные потоки должны четко контролироваться силовиками.

Также Медведев отметил, что все мигранты должны адаптироваться к жизни в российском обществе и быть законопослушными людьми.