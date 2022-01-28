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Политика28 января 2022 7:31

Дмитрий Медведев: Мигранты должны знать русский язык и понимать нашу культуру

СМИ публикуют вторую часть интервью зампредседателя Совбеза
Александр КОЦ
Александр КОЦ
Комментарии (53)Комментарии (53)(53)
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время интервью.

Фото: REUTERS

Часть 1

О пандемии

«…С пандемией не справиться в одиночку, с пандемией не справиться одному государству, с пандемией невозможно справиться, закрывая границы. Это общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами. Посмотрите, даже свежий пример с этим штаммом "омикрон": казалось бы, все уже привыкли жить в условиях другого штамма, может быть, даже более тяжелого, но были выработаны определенные схемы и лечения, естественно, и коммуникации, и всего остального. А появился "омикрон", и каждый день заболевают десятки, сотни тысяч человек в каждой стране. И это совершенно другая нагрузка на систему здравоохранения. И вот это уже новый вызов, с которым нам тоже нужно вместе справляться и смотреть за опытом друг друга…»

Об антиваксерах

«…Каждый человек имеет право на мнение, это очевидно абсолютно. И если ты это мнение высказываешь в кругу семьи, то в этом нет ничего страшного. Если ты это высказываешь публично, например даже в тех же социальных сетях, то здесь уже нужно думать о последствиях…

…И такая ответственность установлена, и, насколько я знаю, она даже в некоторых случаях применялась. Все остальное, что относится к категории "мнения", - ну мнения и мнения, но все равно нужно, что называется, фильтровать то, что говоришь…

…Есть медики некоторые со степенями, и несут такую пургу, что становится грустно. Даже удивляешься, как может человек с медицинским образованием нести такую чушь…

…Естественно, у меня, как и у любого человека, есть близкие, которые сомневались в том, что нужно прививаться, и мне приходилось с ними на эту тему вести беседы, и все-таки большую часть мне удалось убедить, что привиться необходимо…»

Об иностранных вакцинах

«…Продвигаем мы, действительно, в основном "Спутник". По одной простой причине: это высокоэффективная вакцина, и это доказано всем опытом и опытом, связанным с применением этой вакцины в отношении различных штаммов. По нашему "Спутнику" конкуренция (на международном рынке – Ред.), как мне представляется, такая недобросовестная, политическая и коммерческая, точно присутствует…

…Естественно, каждый человек волен выбирать, чем ему прививаться. Но гораздо важнее, мне кажется, именно взаимное признание вакцин. Тогда и передвижение будет свободнее, и, самое главное, появятся возможности в том числе по использованию иностранных препаратов. Нужно подать заявку - и такие заявки поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и сделала еще одна китайская фирма, которая производит вакцины. Эти заявки сейчас рассматриваются…»

О прививках

«…В советские времена была обязательная вакцинация, и ни у кого не вызывало сомнений: если нужно прививаться от кори или полиомиелита, то это должно быть сделано, потому что без этого невозможно жить… А сейчас такого понимания нет.

Из-за бедности, из-за слабости медицины вакцинирования не было, и у целого поколения людей сложилось ощущение, что это либо какие-то эксперименты, либо что это просто необязательно. Сейчас задача просвещения в этой сфере носит исключительно важный характер, чтобы люди понимали, что это действительно необходимо…»

О биолабораториях США в СНГ

«…Допустим, наши соседи у себя разместили биологические лаборатории при участии американцев и некоторых других стран. Дело не в том, что американцы, а в том, что мы не понимаем, чем они занимаются. А раз мы не понимаем, чем они занимаются, то вполне возможно, что произойдет какой-нибудь эксцесс исполнителя, как принято говорить у юристов, и что-то такое "выскочит" или будет намеренно создано каким-нибудь сумасшедшим. Это тоже не исключается, мы же понимаем, что вирусы моделируются…»

О пытках в тюрьмах

«…В такого рода случаях нужно просто разбираться, в том числе, например, и по вот этим злоупотреблениям в системе ФСИН. Это действительно вопиющие случаи, возбуждено большое количество уголовных дел. Я надеюсь, что все они будут доведены до конца, а лица, которые совершили преступления, - привлечены к уголовной ответственности

И сама эта система должна меняться, она должна становиться более современной, условия содержания должны становиться другими – это совершенно очевидно. Это, к сожалению, в том числе и экономический вопрос, это не только вопрос идеологии, что тюрьма – это всегда кара…»

О голых фото на фоне храмов

«…Мы должны учитывать все-таки традиции нашей страны, как и любой другой страны. И если те или иные публикации оскорбляют представления, допустим, целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция.

Мы понимаем, что, допустим, представления о границах возможного в Москве или Петербурге довольно существенно отличаются от представлений о границах возможного на Кавказе. Но мы должны это учитывать, мы не должны ничего навязывать. Мы не должны навязывать представления московские на Кавказе и кавказские представления не должны, допустим, навязываться в Москве…»

О миграционной политике

«…Этот процесс (трудовая миграция - Ред.) должен регулироваться, контролироваться, а все, кто приезжает трудиться, должны соблюдать российские правила. И эти правила должны быть, с одной стороны, благоприятными для приезда таких людей, а, с другой стороны, они должны быть разумно жесткими, чтобы эти приезжающие к нам для труда люди, мигранты так называемые, все-таки соблюдали наше законодательство в полном объеме... Но законодательство будет меняться, и ряд законов в этом смысле уже внесен президентом.

Они должны знать русский язык, они должны понимать нашу культуру – нашу многонациональную культуру, подчеркиваю. Они должны просто быть адаптированы к условиям жизни в нашем государстве. Только в этом случае их будут воспринимать наши люди.

Ни одна страна без притока мигрантов обойтись не может, но это должен быть цивилизованный процесс, а с этим есть проблемы. Есть незаконная миграция, есть нарушения законодательства мигрантами, которые приезжают к нам. У нас, если не ошибаюсь, их достаточно много, несмотря на все эти пандемические процессы, порядка семи миллионов, подчеркиваю, официально существующих и трудящихся в нашей стране…»

О нападениях на школы

«…Мы прекрасно понимаем, что здесь проблема в голове, а не только в том, когда можно приобрести огнестрельное оружие гражданское, например охотничье и так далее. Поэтому это должна быть большая комплексная, в том числе и воспитательная, работа и контрольная работа, работа по выявлению всякого рода группировок, всякого рода сообществ, которые носят опасный, террористический, по сути, характер.

Американцы гордятся своим правом на ношение оружия. Это у них в крови, это ещё, так сказать, с известных времён. У нас такие традиции недопустимы, и свободное обращение такого рода оружия в нашей стране допускать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Это просто опасно…»

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