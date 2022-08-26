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Политика26 августа 2022 15:24

Чехия созывает срочное заседание министров энергетики Евросоюза

На заседании планируют выработать чрезвычайные меры по решению энергетической ситуации
Мария ПАВЛОВА
Чехия созывает срочное заседание министров энергетики стран ЕС.

Чехия созывает срочное заседание министров энергетики стран ЕС.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия созовет срочное внеочередное заседание министров энергетики стран Евросоюза. Об этом в пятницу 26 августа сообщил глава правительства Чехии Петр Фиала.

«По договоренности с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы как государство - председатель ЕС, в ускоренном порядке созовем заседание Совета министров по вопросам энергетики», - написал Фиала в социальных сетях.

По словам премьер-министра, заседание созывается, чтобы выработать «конкретные чрезвычайные меры по решению энергетической ситуации».

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