Чехия созывает срочное заседание министров энергетики Евросоюза

Чехия созывает срочное заседание министров энергетики стран ЕС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия созовет срочное внеочередное заседание министров энергетики стран Евросоюза. Об этом в пятницу 26 августа сообщил глава правительства Чехии Петр Фиала.

«По договоренности с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы как государство - председатель ЕС, в ускоренном порядке созовем заседание Совета министров по вопросам энергетики», - написал Фиала в социальных сетях.

По словам премьер-министра, заседание созывается, чтобы выработать «конкретные чрезвычайные меры по решению энергетической ситуации».

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