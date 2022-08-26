Медведев назвал четыре основания, на которых Россия может применить ядерное оружие

Медведев назвал четыре причины, по которым Россия может применить ядерное оружие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия может применить ядерное оружие для самообороны. Об этом заявил в пятницу 26 августа заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев. В интервью французскому телеканалу LCI перечислил четыре основания, на которых Россия может сделать это.

По словам Медведева, Россия могла бы ответить ядерным ударом на старт ядерных ракет противника или применение им ядерного оружия. Также замглавы Совета Безопасности считает допустимым применение ядерного оружия в случае совершения какой-либо страной действий, угрожающих существованию Российской Федерации.

«Старт ядерных ракет [противника], применение [им] ядерного оружия, нанесение удара по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства [РФ]», - сказал Медведев.

В то же время Медведев ответил на вопрос о начале Третьей мировой словами из Апокалипсиса Иоанна Богослова и выразил надежду, что Апокалипсис не наступит.