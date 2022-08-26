В МИД России назвали причину приостановки выдачи загранпаспортов нового образца Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России с 26 августа 2022 года граждане не смогут получить загранпаспорта, срок действия которых составляет 10 лет. Об этом сообщили на консульском информационном портале российского МИД.

В ведомстве отмечают, что это лишь временная мера.

- С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет), - говорится в сообщении.

В МИД также объяснили, что приостановка выдачи документа связана с необходимостью переформатирования электронного носителя. Однако уточняется, что пока у граждан есть вариант оформить загранпаспорт, срок действия которого составляет 5 лет.

Ранее сообщалось о новых "электронных паспортах", которые в ближайшие годы заменят традиционные - бумажные. Как объяснили в МВД, "электронный паспорт" гражданина РФ по внешнему виду будет похож на ID-карту, которыми уже давно пользуются в Европе. Документ по размеру и защите похож на банковскую карточку.