Захарова одним словом ответила на призыв США забыть о принадлежности Косова Сербии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом ответила на призыв Соединенных Штатов забыть о принадлежности Косова Сербии.

- Никогда, - написала она своем телеграм-канале, подтверждая, что для России Косово - это территория Сербии.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар посоветовал сербам забыть о Косово, как о сербской территории.

Напомним, в последние месяцы обстановка между Сербией и Косово остается напряженной. Приштина активно перебрасывает спецназ с юга в северные части республики, граничащие с Сербией. На фоне этого вооруженные силы и полиция начали совместные антитеррористические учения.

Что касается российской позиции, то Москва поддерживает Белград в ситуации вокруг непризнанной республики Косова. Об этом заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Также он назвав требования властей края к сербам, проживающим на севере, "абсолютно необоснованными".