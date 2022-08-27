Четыре израильских истребителя F-16 нанесли ракетный удар по сирийскому научному центру Фото: REUTERS

ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому научному центру. В результате повреждения получили склады спецоборудования, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

По его словам, все произошло вечером 25 августа. Четыре израильских истребителя F-16, находясь в восточной части Средиземного моря, выпустили четыре крылатые ракеты и 16 управляемых авиабомб по объектам на территории научно-исследовательского центра в городе Масьяф.

- Дежурными силами ПВО ВС Сирийской Арабской Республики из комплексов российского производства "Панцирь-С1" и "С-75" уничтожены две ракеты и семь управляемых авиа бомб, - заявил Егоров.

До этого средства противовоздушной обороны Сирии отразили огонь. По информации агентства SANA, "агрессивное нападение" было предпринято Израилем. Ракетные удары наносились со стороны оккупированных Голанских высот по военным позициям и объектам к югу от Дамаска. Жертв и пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Сирии Фейсалом Микдадом заявил, что Москва решительно осудила нанесение Израилем ударов по сирийской территории, требуя соблюдения норм международного права. Он также отметил, что Россия требует от Израиля "прежде всего уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".