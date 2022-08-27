Автопробег в поддержку Сербии в Москве пройдет 28 августа 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве 28 августа 2022 года пройдет рекордный автопробег в поддержку Сербии. Колонна стартует в 15:00 по местному времени с парковки OBI на Калужском шоссе.

Завершится мероприятие около 18:30 в Красногорске сеансом видеосвязи с Белградом с отдельного экрана. В это время начнется масштабное шествие с участием нескольких десятков тысяч человек за сплочение Сербии.

Для российской столицы, как предполагается, автопробег будет рекордным по количеству участников, а также станет одним из крупнейших и самых заметных акций поддержки Сербии с 1999 года. Участие в мероприятие примут экипажи нескольких сотен автомобилей.

- Наши братья на Балканах снова в беде! Их вовсю притесняют и выдавливают из Косова, а самой Сербии навязывают чуждые этой православной стране нетрадиционные ценности. Это наш долг - сербы первые поддержали Россию в начале спецоперации, когда почти вся Европа выступила против, - отмечают организаторы мероприятия.

Данную акция в Москве организует инициативная группа, в которую вошло патриотическое сообщество "Автопробег солидарности с ВС РФ". Любой желающий может записаться на автопробег через Telegram-канал.

Накануне сайт KP.RU писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом ответила на призыв Соединенных Штатов забыть о принадлежности Косова Сербии. В своем Telegram-канале она написала "никогда", подтверждая, что для России Косово - это территория Сербии.