Кадыров показал видео допроса украинских пленных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с допросом украинских военнопленных.

Он отметил, что их бросают на убой отдельными маленькими группами.

- По пять-семь человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперед, на заклание, за Бандеру и его отребье ...вот послушаешь их ... и не понимаешь, из каких соображений они дают Киеву и всем западным хозяевам так глупо себя использовать? - говорится в подписи к видео.

При этом глава Чечни обратил внимание, что пленные "охотно отвечают на вопросы" и рассказали столько информации, что обрабатывать ее времени нет.

Ранее Кадыров заявлял, что президенту Украины Владимиру Зеленскому бессмысленно объявлять “кровную месть”, поскольку украинский лидер сейчас лишь выполняет приказы Запада. Он также отметил, что Зеленский сейчас является "заложником Запада и вынужден исполнять чужие приказы”.