Вучич сообщил о готовности Сербии частично принять требования Косово по въездным документам Фото: REUTERS

Белгород готов частично принять требования Приштины по вопросу въездных документов в Косово при определенных условиях и гарантиях Европейского союза. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич.

«Мы готовы принять их документы и издать общее пояснение и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным, но есть одно условие и поэтому ранее не достигнут договор, ждем гарантии ЕС», - заявил сербский лидер в субботу, 27 августа, в обращении к гражданам.

Напомним, на прошлой неделе Вучич и глава самопровозглашенного Косово Альбин Курти не смогли прийти к соглашению по урегулированию ситуации в регионе во время переговоров в Брюсселе. Как заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, по приглашению которого два политика прибыли в Брюссель, Вучич и Курти имеют разные представления о статусе отношений Косово и Сербии.