Лидеры Сербии и Косово договорились продолжить диалог после безрезультатной встречи в Брюсселе

Президент Сербии Вучич продолжит переговоры с лидером Косово. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александар Вучич и лидер самопровозглашенного Косово Альбин Курти не смогли прийти к соглашению по урегулированию ситуации в регионе во время переговоров в Брюсселе. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, по приглашению которого Вучич и Курти прибыли в Брюссель.

«Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни», - цитирует Борреля РИА Новости.

Глава евтодипломатии отметил, что Вучич и Курти имеют разные представления о статусе отношений Сербии и Косово.

«Международное сообщество не желает возобновления напряженности, стороны будут нести полную ответственность за любую эскалацию на местах», - резюмировал Боррель.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в Брюсселе Вучич отверг возможность проведения Сербией военной операции в Косово.

В то же время генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности Международных сил безопасности в Косове вмешаться в ситуацию в случае эскалации напряженности.