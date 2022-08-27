В Госдепе призвали Белград забыть, что Косово является частью Сербии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар призвал забыть, что Косово является частью Сербией. Об этом он заявил в пятницу в интервью каналу N1.

Эскобар заявил, что присутствовал на переговорах между сторонами для того, «чтобы послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества», а также указал на основание для оптимизма.

«Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров ... Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово - это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия - это Европа», - заявил американский дипломат.

По его словам, региону необходимо скорее «решить спорные вопросы» для объединения, а также ради светлого будущего. Кроме того, он указал на важность обсудить «создание Сообщества сербских муниципалитетов», пункта Брюссельских соглашений, о выполнении которого на переговорах с косовскими властями заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, накануне президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности Белгорода частично принять требования Приштины по вопросу въездных документов в Косово, однако указал на необходимость наличия определенных условиях и гарантий Европейского союза.