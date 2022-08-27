Вучич заявил, что Сербия покупает российский газ "по фантастической цене" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белград покупает российский газ «по фантастической цене». Такое заявление в субботу, 27 августа, сделал президент Сербии Александар Вучич в своем обращении к нации.

Глава республики напомнил, что Сербия тратит 3,2 млрд кубометра газа, а от России получает 2 млрд кубометра, что составляет 63-64 процентов всех «нужд» страны. «Мы платим 800 млн евро, фантастическая цена!», - заявил сербский президент.

Вучич отметил, что за дополнительные 1,2 млрд кубометров голубого топлива Сербия заплатили бы 4,8 млрд евро, если бы покупала газ по текущим ценам. «К счастью, нам удалось закупить до этого тяжелого времени, иначе мы бы были банкротом», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, Вучич заявил, что Сербия спасла себя от банкротства, успев вовремя запастись дешевым газом. По его словам, республика не смогла бы оплачивать голубое топливо при нынешних ценах в 4 тысячи евро за 1 тысячу кубометров.