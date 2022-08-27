Путин подписал указ о выплатах беженцам из ЛДНР и Украины ежемесячно пенсии в 10 тысяч рублей

Путин подписал указ о социальных выплатах беженцам из ЛДНР и Украины. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в воскресенье 27 августа подписал указ о социальных выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он доступен здесь.

Сообщается, что выплаты устанавливаются с 1 июля 2022 года. Речь идет о гражданах республик Донбасса и Украины, которые вынужденно покинули эти территории после 18 февраля 2022 года.

Документ предусматривает выплату ежемесячной пенсии в размере 10 тысяч рублей для беженцев из ЛДНР и Украины. Также указом предусмотрен выплата ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5 тысяч.

Инвалиды будут получать ежемесячные социальные выплаты в 10 000 рублей, а инвалиды первой группы, дети-инвалиды и люди старше 80 лет дополнительно по 3000 рублей. Также указом предусмотрены единовременные выплаты для беременных женщин из числа вынужденных переселенцев в размере 10 000 рублей. При рождении ребенка единовременная выплата составит 20 000 рублей.

На каждого ребенка в возрасте до 18 лет беженцы будут получать ежемесячно 4000 рублей, а если несовершеннолетний находится под опекой или попечительством – 15 000 рублей. Родитель, воспитывающий ребенка в одиночку, будет получать 10 000 рублей в месяц.

Также Путин подписал указ о праве граждан ЛДНР и Украины находиться в России без ограничения сроков. Условиями неограниченного нахождения граждан Украины и ЛДНР в России будут дактилоскопия, фото и медосвидетельствование.