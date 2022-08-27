Путин подписал указ о праве граждан ЛДНР и Украины находиться в России без ограничения сроков

Путин подписал указ, разрешающий беженцам из ЛДНР и Украины неограниченное по времени пребывание на территории РФ. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в воскресенье 27 августа подписал указ, согласно которому граждане Донецкой и Луганской Народный республик, а также граждане Украины могут находиться на территории России неограниченно долгое время. Документ опубликован на официальном сайте Кремля, он доступен здесь.

В документе названы условия не ограниченного по времени нахождения граждан ЛДНР и Украины в России. Это дактилоскопирование, фото и медицинское освидетельствование. В ходе медосвидетельствования беженцев проверят на употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, опасные инфекционные болезни и ВИЧ.

Также в указе сказано, что беженцы из республик Донбасса и Украины могут трудоустраиваться в России без разрешения на работу или патента.

Также Путин подписал указ о выплатах беженцам из ЛДНР и Украины ежемесячно пенсии в 10 тысяч рублей. Предусмотрены и другие социальные выплаты разным категориям вынужденных переселенцев.