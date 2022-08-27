Женщина облила бензином и подожгла автомобиль сотрудника Минобороны РФ

В Москве задержали женщину, которая подожгла автомобиль сотрудника Минобороны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве сожгли автомобиль, принадлежащий сотруднику российского Министерства обороны. Инцидент произошел в воскресенье 27 августа на Ленинградском шоссе, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что автомобиль подожгла женщина.

«На Ленинградском шоссе женщина подошла к автомобилю сотрудника Минобороны, облила бензином, после чего подожгла», - рассказал агентству собеседник, добавив, что женщина задержана, ее доставили в полицию.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Правоохранительные органы ведут разбирательство.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Бердянске пострадал заместитель начальника ГАИ, он умер в больнице от осколочного ранения. Злоумышленники закрепили взрывное устройство на дереве рядом с оздоровительным центром, где живут беженцы из Мариуполя. Заместитель начальника ГАИ оказался на месте инцидента случайно.