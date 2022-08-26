Умер раненный в результате взрыва в Бердянске замначальника ГАИ

Террористы в Бердянске метили в беженцев из Мариуполя, замначальника ГАИ оказался на месте происшествия случайно. Фото: ТГ-канал администрации города.

Заместитель начальника ГАИ Бердянска, который получил осколочное ранение в результате взрыва в пятницу 26 августа, умер в больнице. Об этом сообщили в администрации Бердянска.

«Заместитель начальника ГАИ г. Бердянска скончался от ранений, полученных в результате взрыва», - сказано в сообщении на официальном Telegram-канале бердянской администрации.

Следственные органы сообщили, что начиненное поражающими элементами взрывное устройство было закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра «Красный горняк», где живут беженцы из Мариуполя.

«За забором находится спортивная площадка, на которой, по счастливой случайности, в этот момент не было детей из семей беженцев из Мариуполя», - отметили в администрации.

Сообщается, что целью преступников не было убийство Александра Колесникова, который оказался в месте совершения теракта случайно.

«Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства», - заявили в администрации Бердянска, призвав жителей и гостей города быть предельно внимательными и немедленно сообщать обо всех подозрительных предметах сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что заместитель начальника ГАИ Бердянска получил осколочное ранение в результате взрыва в пятницу 26 августа. Взрыв произошел около оздоровительного центра «Криворожский горняк», где размещены беженцы из Мариуполя.

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