Пугачева заявила, что будет «наводить порядок» после возвращения в Россию

Пугачева рассказала, что намерена навести "порядок в голове". Фото: кадр из видео.

Алла Пугачева рассказала, что собирается «наводить порядок», вернувшись в Россию. Примадонна уточнила, что имела в виду порядок «в голове».

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», - ответила Пугачева на вопрос газеты Известия о том, чем она намерена заниматься в России.

Певица рассказала и о том, чем будут заниматься ее дети. Здесь все просто - первого сентября Лиза и Гарри пойдут в школу. Пугачева отметила, что дети к школе готовы.

Напомним, Пугачевой полгода не было в России. И вот наконец ее друг дизайнер Игорь Гуляев выложил видео, на котором примадонна выходит из своего Роллс-Ройса, открывая дверь автомобиля ногой.

Помощница звезды Елена Чупракова рассказала, что Алла Пугачева вернулась в Россию уже давно. Она отметила, что артистка не планирует выступать с концертами.