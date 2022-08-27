NYT: Миссия МАГАТЭ сформирована и на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ может приехать на Запорожскую АЭС уже на следующей неделе. Фото: REUTERS

На следующей неделе миссия Международного агентства по атомной энергии может отправиться на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает издание New York Times.

Сообщается, что миссия уже сформирована, в нее вошли 13 экспертов. По сведениям издания, возглавит миссию гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

NYT сообщает, что большинство входящих в миссию экспертов представляют нейтральные страны, в их числе нет представителей Великобритании и Соединенных Штатов.

Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на Запорожской АЭС с нетерпением ждут делегацию МАГАТЭ. В то же время власти Запорожской области допускают провокации со стороны Украины в ходе визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС.

Также в администрации Запорожской области сообщили, что на ЗАЭС работают два энергоблока. Электричество подается как на левый берег Днепра, так и на правый, в сторону Украины.