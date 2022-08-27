Глава МИД Венгрии Сийярто: страна не готова обсуждать дальнейшие санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не одинока в своем сопротивлении введению санкций против энергоносителей из России.

«Я хотел бы прояснить, что Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти. И хотел бы сказать, что в этом мы не одиноки», - приводит его слова Lenta.ru.

Как отметил политик, на последнем заседании совета министров иностранных дел ЕС, на котором обсуждался вопрос ограничения нефти из России, несколько коллег подошли и спросили: "Петер, ты же против, да? Мы с тобой!".

Ранее Сийярто заявил, что страна не будет поддерживать санкции против «Газпрома». Он уточнил, что Будапешт не допускает даже обсуждение вопроса газового эмбарго. По словам Сийярто, одна из стран ЕС предлагала ввести ограничительные меры в отношении «Газпрома».

Как писал сайт KP.RU, Министерство иностранных дел России опубликовало подборку из восьми мифов Евросоюза о том, что в глобальном продовольственном кризисе виноваты не антироссийские меры, а именно РФ. Ведомство аргументированно разъясняет, в чем же на самом деле европейские лидеры пытаются ввести в заблуждение своих избирателей.