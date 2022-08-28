Сенатор Пушков заявил, что нет смысла поддерживать «прозападную» Молдавию льготными ценами на российский газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что нет никакого смысла в поддержке «прозападной» Молдавии поставками российского газа.

«Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии? <...> Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?», — написал он в Telegram.

Пушков подчеркнул, что если Москва пойдёт на уступки, то получит в ответ только усиление этого прозападного курса.

Напомним, председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора заявил о готовности отправиться в Москву для обсуждения вопроса поставок газа из России в Молдавию.

Как ранее писал сайт kp.ru, несмотря на заявления молдавского вице-премьера Андрея Спыну о невозможности расплатиться за российский газ, Молдавия нашла средства и полностью погасила существовавшие долги. Так, на 20 апреля 2022 года задолженностей по текущим поставкам газа перед "Газпромом" у компании "Молдовагаз" не было.

Напомним, Кишинев не видит альтернативы российскому газу. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду. Глава государства признала, что ситуация является очень сложной для Молдавии.

Как ранее писал сайт kp.ru, журналисты выяснили, что решение российского президента Владимира Путина о переводе оплаты за природный газ для недружественных стран в рубли вызвало нервозность на западных энергетических рынках. Так, экономист Йенс Зюдекум заявил, что Путину удалось "ошарашить Запад".