В России снимают продолжение фильма «Приключения Электроника» Фото: кадр из фильма

Братья Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие главные роли в фильме «Приключения Электроника», рассказали, что культовая кинолента получит современное продолжение.

"Сейчас мы снимаем пилот. Получается достаточно интересно. Интересный сюжет, замечательные актеры. Есть приключения, много музыки, много юмора", - рассказали они "КП-Новосибирск".

Как рассказали братья, нашелся "мудрый, интересный, замечательный режиссер, который придумал, куда на сорок лет делся Электроник, и почему он появился в таком виде".

"Я приоткрою тайну: он стоял на подзарядке", - поделился Юрий Торсуев.

Фильм "Приключения Электроника" режиссера Константина Бромберга снят по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова. Даже спустя 40 лет картина остается одной из самых любимых кинолент разного поколения телезрителей. Великолепную музыку к культовой картине написал композитор Евгений Крылатов - его песню "Крылатые качели" знает и стар, и млад. Ну а братья Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие главных героев Сергея Сыроежкина и Электроника, прославились в один день сразу после премьеры в 1980 году.