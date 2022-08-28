CNN Turk: Греция запустила ракету из С-300 по разведывательным самолетам ВВС Турции

Турецкие истребители F-16 благополучно вернулись на свои базы Фото: REUTERS

Турецкие разведывательные самолеты F-16 атакованы Грецией из российской системы ПВО С-300, сообщает CNN Turk со ссылкой на источники в министерстве обороны Турции.

По данным телеканала, инцидент произошел, когда воздушное судно выполняло разведывательную миссию, находясь в международном воздушном пространстве к западу от острова Родос.

"Дежурные турецкие самолеты подверглись нападению со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит", - говорится в сообщении.

Источник уточнил, что была запущена ракета класса "земля – воздух", что не помешало истребителям выполнить запланированные задачи и вернуться на свои базы.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не планирует воевать с Грецией, но Афины нарушают воздушное пространство Турции. По его словам, турецкие военные зафиксировали порядка 150 подобных нарушений.

Кроме этого, Эрдоган добавил, что, некоторые мировые лидеры стараются помирить Турцию и Грецию.