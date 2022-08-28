Канцлер Австрии призвал Евросоюз не позволять Путину определять цены на электроэнергию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Европейский союз (ЕС) "не позволить Путину" определять цены на энергию. Об этом в воскресенье, 28 августа, пишет Reuters.

"Мы должны, наконец, остановить безумие, происходящее на энергетических рынках. А это может произойти только благодаря европейскому решению. Мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе", — заявил политик.

Нехаммер также призвал страны Евросоюза срочно общими усилиями остановить "ценовой взрыв".

Ранее президент России Владимир Путин назвал "экономическим самоубийством" политику западных стран в сфере энергетики. "Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа становится регионом с самыми дорогими энергоресурсами", - подчеркнул Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет. Глава Ассоциации отметил, что американские власти не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике.