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В мире28 августа 2022 20:11

Канцлер Австрии призвал Евросоюз не позволять Путину определять цены на электроэнергию

Нехаммер также призвал страны Евросоюза срочно общими усилиями остановить "ценовой взрыв"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Канцлер Австрии призвал Евросоюз не позволять Путину определять цены на электроэнергию

Канцлер Австрии призвал Евросоюз не позволять Путину определять цены на электроэнергию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Европейский союз (ЕС) "не позволить Путину" определять цены на энергию. Об этом в воскресенье, 28 августа, пишет Reuters.

"Мы должны, наконец, остановить безумие, происходящее на энергетических рынках. А это может произойти только благодаря европейскому решению. Мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе", — заявил политик.

Нехаммер также призвал страны Евросоюза срочно общими усилиями остановить "ценовой взрыв".

Ранее президент России Владимир Путин назвал "экономическим самоубийством" политику западных стран в сфере энергетики. "Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа становится регионом с самыми дорогими энергоресурсами", - подчеркнул Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет. Глава Ассоциации отметил, что американские власти не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике.