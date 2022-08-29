Премьер-министр Баварии Зедер заявил, что Германия пока не нашла замену российскому газу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер заявил, что федеральные власти вели переговоры с зарубежными партнерами о поставках газа, но не смогли найти замену российскому газу.

"Что касается энергоносителей, мы перечисляем сейчас России больше денег, чем прежде. При этом остается риск, что будут проблемы, цены взлетают, замены нет", - сказал он в эфире телеканала ZDF.

По его словам, задача перед Германией найти альтернативу газу из России никуда не делась, даже несмотря на переговоры с Катаром, Норвегией и Канадой.

Ранее канцлер Германии Шольц допустил, что ФРГ может остаться без поставок российского газа уже в самое ближайшее время. Все дело в том, что немецкие власти наотрез отказались идти на условия Москвы и оплачивать поставки газа из РФ в рублях (такую схему РФ ранее предложила всем партнерам из недружественных стран). По словам Шольца, немцам нужно готовиться к тяжелой зиме и понимать, что риск остаться без российского газа является вполне реальным.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен полностью отказаться от российского газа к 2046 году. Предполагается, что газ заменят возобновляемые источники энергии. Подробности здесь на KP.RU