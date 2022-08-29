Страны Балтии предложили ввести новые торговые и экономические санкции против России

Глава МИД Эстонии рассказал об инициативе стран Балтии ввести новые санкции против РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвия, Литва и Эстония выступили с инициативой добавить в восьмой пакет санкций Евросоюза против России новые торговые и экономические ограничения. Об этом заявил изданию Die Welt глава министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций", - уточнил Рейнсалу.

По ее словам, страны Балтии видят необходимость в скорейшем ужесточении санкционного давления на Россию, хотя и признают их негативный эффект на европейскую экономику.

"Необходимо выдержать и даже вводить более жесткие санкции", - подчеркнул дипломат.

Как ранее писал сайт KP.RU, Урмас Рейнсалу сообщил, что Таллин предложит Европейскому союзу проект восьмого пакета санкций против России, который будет включать в себя эмбарго на все российские энергоносителя.

По ее словам, также эстонская сторона будет настаивать на запрете выдачи шенгенских виз россиянам, отключении всех банков РФ от системы SWIFT и ограничении закупок некоторых товаров из России.