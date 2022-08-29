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Политика29 августа 2022 6:57

Страны Балтии предложили ввести новые торговые и экономические санкции против России

Они включают в себя расширение "черного списка" и расширение числа организаций, отключенных от SWIFT
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Глава МИД Эстонии рассказал об инициативе стран Балтии ввести новые санкции против РФ

Глава МИД Эстонии рассказал об инициативе стран Балтии ввести новые санкции против РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвия, Литва и Эстония выступили с инициативой добавить в восьмой пакет санкций Евросоюза против России новые торговые и экономические ограничения. Об этом заявил изданию Die Welt глава министерства иностранных дел (МИД) Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций", - уточнил Рейнсалу.

По ее словам, страны Балтии видят необходимость в скорейшем ужесточении санкционного давления на Россию, хотя и признают их негативный эффект на европейскую экономику.

"Необходимо выдержать и даже вводить более жесткие санкции", - подчеркнул дипломат.

Как ранее писал сайт KP.RU, Урмас Рейнсалу сообщил, что Таллин предложит Европейскому союзу проект восьмого пакета санкций против России, который будет включать в себя эмбарго на все российские энергоносителя.

По ее словам, также эстонская сторона будет настаивать на запрете выдачи шенгенских виз россиянам, отключении всех банков РФ от системы SWIFT и ограничении закупок некоторых товаров из России.