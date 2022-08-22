Эстония предложит Евросоюзу ввести эмбарго на все энергоносители из России

Эстония предложит Евросоюзу ужесточить санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таллин предложит Европейскому союзу проект восьмого пакета санкций против России, который будет включать в себя эмбарго на все российские энергоносителя. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в понедельник, 22 августа 2022 года.

"Семи пакетов было недостаточно, чтобы оказать давление на Путина", - приводит слова Рейнсалу портал err.ee.

По ее словам, также эстонская сторона будет настаивать на запрете выдачи шенгенских виз россиянам, отключении всех банков РФ от системы SWIFT и ограничении закупок некоторых товаров из России.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкие журналисты пришли к выводу, что президент Украины Владимир Зеленский своим призывом прекратить выдачу шенгенских виз россиянам внес раскол в Евросоюз.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Европейский союз прекратить выдавать въездные визы россиянам, посчитав посещение Европы не правом человека, а "привилегией".